НАТО даст Украине дополнительные средства на логистику, профессиональное развитие и реабилитацию военных

19 декабря, 2018, 08:26

Страны НАТО объявили о решении выделить дополнительные ресурсы Украины для программы профессионального развития НАТО, логистики и медицинской реабилитации украинских военнослужащих

Об этом 18 мая в штаб-квартире Альянса рассказала вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает "Укринформ".

По ее словам, Норвегия объявила о решении предоставить дополнительных 140 000 евро для программы профессионального развития НАТО, где лидером является Великобритания. Такое решение было принято именно потому, что Украина продемонстрировала эффективное использование этого инструмента для подготовки военнослужащих в различных министерствах для работы над той же Годовой национальной программой сотрудничества с НАТО.

Вице-премьер также сказала, что 18 декабря министр обороны Чешской Республики подписал письмо выделения дополнительных средств для трастового фонда по логистике.

В частности Германия подтвердила, что сделает дополнительный взнос в трастовый фонд, где лидером является Болгария, по медицинской реабилитации украинских военнослужащих.

"Это означает, что этот трастовый фонд будет наполнен более чем на 100 процентов, и мы сможем дополнительно лечить наших воинов, которые нуждаются в помощи, в странах-партнерах, в странах-членах Альянса, и также сосредоточить дальнейшие усилия на развитии системного медицинского лечения и реабилитации внутри страны", - сказала вице-премьер.

Она напомнила, что на прошлой неделе Посол Украины, руководитель миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко подписал соглашение, предоставляющее возможность ввести в действие трастовый фонд по разминированию, которое превратилось в актуальную проблему для Украины после начала российской агрессии.