Нацбанк подал иск против Коломойского

19 декабря, 2018, 12:30

Национальный банк подал в Швейцарии судебный иск против экс-акционера "Приватбанка" Игоря Коломойского

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Национальный банк Украины 18 декабря подал иск в Первую инстанцию Суда Республики и Кантона Женевы против одного из бывших акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского на общую сумму 6,64 млрд грн.

"Иск подан по месту жительства экс-акционера банка с целью взыскания с Игоря Коломойского задолженности как с финансового поручителя перед Национальным банком по личным поручительствам, предоставленным в 2016 году по пяти договорам о предоставлении кредитов рефинансирования банка", - говорится в сообщении НБУ .

В соответствии с требованиями швейцарского законодательства подачи иска является следующим этапом судебного разбирательства, начатого в июне в Первой инстанции Суда Республики и Кантона Женевы.

"Поскольку все попытки Национального банка урегулировать вопрос погашения Игорем Коломойским задолженности по кредитам рефинансирования в досудебном порядке не были успешными, регулятор, к сожалению, был вынужден подать иск в установленный швейцарской системой правосудия срок, чтобы защитить свои законные права и интересы", - сообщил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

Также в НБУ напомнили, что в начале июня этого года Национальный банк подал в украинские суды 147 исков против Коломойского и связанных с ним 32 компаний - имущественных поручителей.

"По состоянию на 18 декабря хозяйственные суды уже приняли 20 решений в пользу Национального банка об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам ПриватБанка на общую сумму 1,2 млрд грн [...] 17 из 20 судебных решений вступили в законную силу, и по 14 делам исполнительные документы были направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения", - добавляют в НБУ.