На Одесчине школьники отравились перцовым газом
Об инциденте сообщает одесское издание Черноморск .
В среду, 19 декабря, около 13:00, в школе №2 в коридоре из баллончика с перечной смесью был выпущен газ.
"Ученики школы начали жаловаться на головокружение, першение в горле и недомогание. Немедленно администрацией школы были вызваны оперативные службы", - говорится в сообщении.
Преподаватели эвакуировали школьников до приезда спасателей. Спасатели в свою очередь отметили, что занятия были прекращены, и ученики отпущены домой, а школьные помещения проветривались.
Пять учеников госпитализированы.
"Врачами службы экстренной медицинской помощи пять учеников были доставлены в больницу. По словам сотрудников школы, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - пишет издание.
Также отмечается, что вероятные виновники событий уже установили. Инцидент расследует Черноморская полиция, которая ведет профилактические беседы с детьми и их родителями.
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