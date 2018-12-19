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На Одесчине школьники отравились перцовым газом

В Черноморске Одесской области школьники отравились перцовым газом, пятеро из них госпитализированы

Об инциденте сообщает одесское издание Черноморск .

В среду, 19 декабря, около 13:00, в школе №2 в коридоре из баллончика с перечной смесью был выпущен газ.

"Ученики школы начали жаловаться на головокружение, першение в горле и недомогание. Немедленно администрацией школы были вызваны оперативные службы", - говорится в сообщении.

Преподаватели эвакуировали школьников до приезда спасателей. Спасатели в свою очередь отметили, что занятия были прекращены, и ученики отпущены домой, а школьные помещения проветривались.

Пять учеников госпитализированы.

"Врачами службы экстренной медицинской помощи пять учеников были доставлены в больницу. По словам сотрудников школы, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - пишет издание.

Также отмечается, что вероятные виновники событий уже установили. Инцидент расследует Черноморская полиция, которая ведет профилактические беседы с детьми и их родителями.

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