На Херсонщине столкнулись два микроавтобуса, 5 погибших

19 декабря, 2018, 18:36

На трассе между поселками Раденское и Великие Копани произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов: "Рено" и "УАЗ"

Об этом сообщает местное издание Kherson.net

По предварительной информации "Рено" занесло, и он вылетел на встречную полосу. На обледеневшей дороге водители транспортных средств затормозить не успели, и, как результат, "Рено" с "УАЗ" столкнулись "лоб в лоб".

Спасатели полтора часа вырезали людей гидравлическими ножницами из обломков автомобилей .

Спасти удалось одного человека. У него перелом голени и серьезный ушиб грудной клетки.

В "Рено" погибли на месте водитель и двое пассажиров - две женщины и мужчина. Также погиб водитель "УАЗа". Попутчик от полученных травм скончался позже в больнице.

По словам водителя трассы, под Херсоном после дождя ударил мороз, приведший к гололеду на дороге.