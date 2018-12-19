МЗ заявило о давлении во время выборов директора Института сердца - присутствие Кличко и нардепов

19 декабря, 2018, 09:07

18 декабря Министерство здравоохранения Украины заявило о том, что присутствие нардепов на выборах генерального директора ГУ "Институт сердца МЗ Украины" расценивают как давление на голосующих

Об этом заявил пресс-секретарь МЗ Александр Ябчанка, передает "Укринформ".

"Из 800 работников Института сердца проголосовало 22, это происходило согласно процедуре. От МЗ на голосовании присутствовали два представителя. Они не были членами комиссии, только наблюдателями. Они обратили внимание на присутствие большого количества народных депутатов, главы КГГА. Мы воспринимаем это как определенное давление на тех, кто выбирал", - подчеркнул Ябчанка.

По словам Ябчанка, МЗ будет дальше двигаться в рамках действующего законодательства. Прошла процедура отбора, далее МЗ ожидает документы по выборам директора. Кроме того, должна быть проверка и далее заключение контракта.

В то же время волонтер Роман Синицын сообщил, что на выборах директора Института сердца присутствовала представитель президента в Верховой Раде Ирина Луценко, мэр Киева Виталий Кличко, а также другие народные депутаты.

"Ну а еще там женщина третьего тысячелетия, кличко, гордон, куча ригив и какие-то попы. Поддержать пришли Тодурова", - написал он.

Активистка Цетра противодействия коррупции Устинова Александра описала, кто конкретно был из нардепов на выборах.

"Здесь тебе и жена генпрокурора - женщина третьего тысячелетия, и Мусий, и риг Шипко, и экс-руководитель Кировоградского онкодиспансера, который теперь депутат БПП - Ярынич ... На заднем фоне затусился и Дубиль - Юлькин депутат - у которого сейчас помощником экс-схемщик Богатыревой Дима Подтуркин", - написала она.