МЗ заявило о давлении во время выборов директора Института сердца - присутствие Кличко и нардепов
Об этом заявил пресс-секретарь МЗ Александр Ябчанка, передает "Укринформ".
"Из 800 работников Института сердца проголосовало 22, это происходило согласно процедуре. От МЗ на голосовании присутствовали два представителя. Они не были членами комиссии, только наблюдателями. Они обратили внимание на присутствие большого количества народных депутатов, главы КГГА. Мы воспринимаем это как определенное давление на тех, кто выбирал", - подчеркнул Ябчанка.
По словам Ябчанка, МЗ будет дальше двигаться в рамках действующего законодательства. Прошла процедура отбора, далее МЗ ожидает документы по выборам директора. Кроме того, должна быть проверка и далее заключение контракта.
В то же время волонтер Роман Синицын сообщил, что на выборах директора Института сердца присутствовала представитель президента в Верховой Раде Ирина Луценко, мэр Киева Виталий Кличко, а также другие народные депутаты.
"Ну а еще там женщина третьего тысячелетия, кличко, гордон, куча ригив и какие-то попы. Поддержать пришли Тодурова", - написал он.
Активистка Цетра противодействия коррупции Устинова Александра описала, кто конкретно был из нардепов на выборах.
"Здесь тебе и жена генпрокурора - женщина третьего тысячелетия, и Мусий, и риг Шипко, и экс-руководитель Кировоградского онкодиспансера, который теперь депутат БПП - Ярынич ... На заднем фоне затусился и Дубиль - Юлькин депутат - у которого сейчас помощником экс-схемщик Богатыревой Дима Подтуркин", - написала она.
Впрочем, МЗ требует разъяснения от руководителя института по так называемому тренингу, который сняли 18 декабря.
"Министерство направило в Институт сердца письмо с требованием предоставить подробные разъяснения относительно мероприятий, которые происходили в учреждении с привлечением работников в рабочее время", - говорится в сообщении.
- Напомним, 18 декабря, генеральным директором "Института сердца МЗ Украины" снова выбрали Бориса Тодурова.
- Позже представители националистической организации С14 обнародовали видео тренинга, в котором директор Института сердца Тодуров проводил для подчиненных инструктаж по методике противостояния активистам и журналистам.
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