Минфин планирует привлечь $1 млрд внешних займов

19 декабря, 2018, 20:48

Министерство финансов Украины планирует использовать предоставленные Всемирным банком гарантии на $750 млн для привлечения $1 млрд внешних займов

Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова, информирует Интерфакс-Украина .

Минфин планирует, что эти средства поступят двумя траншами - $400 млн до конца 2018 года и $600 млн в январе 2019 года.

"Гарантия дает возможность использовать ее как leverage: получить большую сумму, чем сама гарантия. У нас же есть определенные лимиты в международных организациях, мы можем выбирать. Можно было взять меньшую сумму, например, прямым финансированием, или взять гарантию и иметь больший доступ к рынку", - заявила она.

По словам Маркаровой, гарантия дает возможность выйти на рынок в лучших условиях.

"Ставка будет лучше, чем если бы мы выходили самостоятельно. Но это и не будет, как (макрофинансовая помощь, - ред.) ЕС, где ставка 1,25%", - отметила она.

Она добавила, что Минфин хотел бы первый транш привлечь в евро, чтобы расширить рынок и получить возможность сотрудничать с новыми кредиторами.