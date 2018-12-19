Минфин планирует привлечь $1 млрд внешних займов
Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова, информирует Интерфакс-Украина .
Минфин планирует, что эти средства поступят двумя траншами - $400 млн до конца 2018 года и $600 млн в январе 2019 года.
"Гарантия дает возможность использовать ее как leverage: получить большую сумму, чем сама гарантия. У нас же есть определенные лимиты в международных организациях, мы можем выбирать. Можно было взять меньшую сумму, например, прямым финансированием, или взять гарантию и иметь больший доступ к рынку", - заявила она.
По словам Маркаровой, гарантия дает возможность выйти на рынок в лучших условиях.
"Ставка будет лучше, чем если бы мы выходили самостоятельно. Но это и не будет, как (макрофинансовая помощь, - ред.) ЕС, где ставка 1,25%", - отметила она.
Она добавила, что Минфин хотел бы первый транш привлечь в евро, чтобы расширить рынок и получить возможность сотрудничать с новыми кредиторами.
- Напомним, что МВФ согласовал новую кредитную программу для Украины stand-by в размере $3,9 млрд. Первый транш в размере $ 1,4 млрд должно поступить до 25 декабря.
- 18 декабря Всемирный банк одобрил выделение Украине займовых гарантий на сумму в 750 млн долларов под ранее согласованные реформы.
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