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Мосийчук заявил об обысках НАБУ у его близких


фото: ukranews
Нардеп от Радикальной партии Ляшко Игорь Мосийчук заявил, что сотрудники НАБУ пришли с обысками к его близким искать доказательства его незаконного обогащения

Об этом Мосийчук сообщил в Facebook.

"Сегодня мое утро началось с обысков НАБУ в домах моих друзей в Василькове. Ищут следы моего незаконного обогащения", - написал Мосийчук.

Обыски нардеп назвал "политическим заказом президента Порошенко" для дискредитации его самого, Олега Ляшко и их политической силы.

"Считаю проведение этих обысков ни чем иным, как исполнением НАБУ политического заказа Президента Порошенко (к которому Сытник по указаниям ездит по ночам) для дескридетации меня лично, нашего лидера Олега Ляшко и нашей Радикальной партии, как наиболее последовательных оппонентов экономической, внешней и социальной политики власти", - написал Мосийчук.

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