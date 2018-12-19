Месяцами не выходить на улицу: климатологи предупреждают о глобальном потеплении на примере Дубая

19 декабря, 2018, 11:55

В отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата говорится, что даже повышение температуры на 0,5 ° С по всему миру приведет к необратимым процессам

Как пишет Business Insider, в результате регионы, склонные к засухе, станут катастрофически сухими, а районы, где могут проходить интенсивные ураганы, получат огромное количество таких бедствий. Эти факторы могут вызвать большие миграции людей и массовые вымирания животных.

Издание отмечает, что Дубай стал городом-примером того, как будет жить человечество в будущем, если мы не сможем противостоять глобальному потеплению.

В течение долгого лета в Дубае - с апреля по октябрь - температура в среднем составляет 41- 48 ° С, при этом воздух очень влажный. Город приспособился к таким условиям гигантской закрытой инфраструктурой, позволяющей обеспеченным людям целенаправленно не выходить на улицу месяцами - разве что из дома в автомобиль.

В Дубае как минимум 65 огромных ТЦ, которые заменяют целые районы с тысячами магазинов, сотнями ресторанов, кинотеатрами, катками. Например, если семья хочет провести где-то время, то возможно делать это весь день в Dubai Mall: там 1200 магазинов, сотни ресторанов, кинотеатр, роскошный отель, олимпийский ледовый каток, тематический парк виртуальной реальности и аквариум.

Однако такое себе могут позволить только действительно обеспеченные слои населения, тогда как рабочим приходится находиться на постоянной жаре. Новый ТЦ - "Бульвар", который разрабатывается властями города, объединит в себе четыре переулка, широкую городскую улицу и площадь. Теперь эти места будут находиться под куполом, воздух в них станет кондиционированным и прохладным.

Власти Дубая считают, что по таким мегапроектам - будущее человечества, особенно в том случае, если экстремальный климат не позволит людям полноценно находиться на улице. При этом экологи считают, что в случае изменения климата сам Дубай окажется под водой благодаря повышению уровня моря.