Литва планирует заморозить счета российских олигархов, внесенных в "черный список"
19 декабря, 2018, 23:00
Правительство Литвы разрабатывает проект закона, который создаст правовые условия для замораживания имущества российских олигархов и должностных лиц, внесенных в "черный список"
Об этом сообщает издание Delfi.
Такие поправки предложили оппозиционные консерваторы и либералы, однако правительство решило их не принимать.
Министр иностранных дел Литвы Линкявичюс заявил, что цель рассматриваемого в Сейме проекта приветствуется. Однако он заметил, что правительство должно детально проанализировать, как такой закон соответствует международной политике санкций.
Как сообщалось ранее, в связи с отравлением бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, министерство финансов США ввело санкции против 19 человек, связанных с ГРУ.
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