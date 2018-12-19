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Литва планирует заморозить счета российских олигархов, внесенных в "черный список"

Правительство Литвы разрабатывает проект закона, который создаст правовые условия для замораживания имущества российских олигархов и должностных лиц, внесенных в "черный список"

Об этом сообщает издание Delfi.

Такие поправки предложили оппозиционные консерваторы и либералы, однако правительство решило их не принимать.

Министр иностранных дел Литвы Линкявичюс заявил, что цель рассматриваемого в Сейме проекта приветствуется. Однако он заметил, что правительство должно детально проанализировать, как такой закон соответствует международной политике санкций.

Как сообщалось ранее, в связи с отравлением бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, министерство финансов США ввело санкции против 19 человек, связанных с ГРУ.

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