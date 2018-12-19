Киев будет просить ООН включить Крещатик в наследие ЮНЕСКО
Об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.
Для разработки документации запланировали выделить 1,8 млн грн на 3 года.
Кроме того, планируется разработать научно-проектную документацию "Границы и режимы использования зон охраны памятника истории, ландшафта местного значения" Исторический ландшафт Киевских гор и долины р. Днепр". На финансирование этих работ выделят около 3 млн грн на 3 года.
Планируется также выкуп аварийных памятников культурного наследия и возвращение в коммунальную собственность.
"Сейчас все достопримечательности, даже местного значения, могут быть выкуплены исключительно в государственную собственность. Верю, на уровне Верховной Рады понимают важность этого законопроекта и не будут затягивать с принятием во втором чтении", - сказал директор Департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк.
По теме
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
По теме
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-