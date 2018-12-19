Киев будет просить ООН включить Крещатик в наследие ЮНЕСКО

19 декабря, 2018, 09:44

В мэрии Киева запланировали разработать научно-проектную документацию с целью включения улицы Крещатик в список всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)

Об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Для разработки документации запланировали выделить 1,8 млн грн на 3 года.

Кроме того, планируется разработать научно-проектную документацию "Границы и режимы использования зон охраны памятника истории, ландшафта местного значения" Исторический ландшафт Киевских гор и долины р. Днепр". На финансирование этих работ выделят около 3 млн грн на 3 года.

Планируется также выкуп аварийных памятников культурного наследия и возвращение в коммунальную собственность.

"Сейчас все достопримечательности, даже местного значения, могут быть выкуплены исключительно в государственную собственность. Верю, на уровне Верховной Рады понимают важность этого законопроекта и не будут затягивать с принятием во втором чтении", - сказал директор Департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк.