Княжицкий: Комитет по вопросам культуры и духовности подготовил законопроект о языке ко второму чтению

19 декабря, 2018, 19:23

Комитет одобрил законопроект о языке и принял решение вынести его на рассмотрение парламента во втором чтении

Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам культуры и духовности, народный депутат Николай Княжицкий, пишет Еспресо.TV .

"В течение последних двух недель мы ежедневно собирались в Комитете по вопросам культуры и духовности, обсуждали поправки, которых было более двух тысяч, искали решение, проводили международные переговоры. Вместе с Председателем Верховной Рады Андреем Парубием и Председателем Комитета по иностранным делам Анной Гопко встречались с Генеральным секретарем НАТО, послами Большой Семерки, с Президентом Европарламента", - заявил он.

По словам Княжицкого, это очень важный законопроект.

"После той большой работы, которая была проделана в Комитете с народными депутатами и экспертами - новый языковой закон действительно изменит ситуацию в Украине и станет революционным. Украинский язык - язык, который должен использоваться в государственных учреждениях, сфере услуг, книгоиздании, медиа", - сказал он.



Председатель Комитета отметил, что некоторые статьи закона будут вступать в действие с отсрочкой, "ведь мы понимаем, что должно быть определенное время для адаптации".



"Законопроект является либеральным, однако, я убежден, что он будет действенным, ведь впервые предусмотрены серьезные санкции за нарушение законодательства об украинском языке. Верю, что законопроект будет принят парламентом во втором чтении. Возможно, будут какие-то попытки этому помешать, но надеюсь, что депутаты проявят государственную позицию и проголосуют за законопроект до выборов, и мы наконец получим эффективный закон о функционировании государственного языка", - сообщил Княжицкий.