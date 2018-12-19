 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Хакеры взломали сеть дипобщения ЕС и несколько лет похищали данные, - СМИ


фото: focus.ua
Хакеры взломали сеть дипломатических коммуникаций Евросоюза и в течение трех лет похищали сообщения, которыми обменивались дипломаты

Об этом сообщает New York Times .

По данным издания, взлом системы обнаружила компания по кибербезопасности Area 1.

В распоряжении СМИ есть более 1100 сообщений европейских дипломатов, среди которых переписка с лидерами Израиля, Саудовской Аравии и ряда других стран.

Отмечается, что в переписках обсуждались темы геополитического характера от действий президента США Дональда Трампа до ядерной программы Ирана.

Так, в одном из сообщений европейские дипломаты описали встречу президента Трампа со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки как "успешную (по крайней мере, для Путина)".

В другом описан подробный отчет и анализ дискуссии между европейскими официальными лицами и президентом Китая Си Цзиньпином. В переписке также приводятся его слова о том, что "издевательства" Трампа над Пекином можно сравнить с "боем по боксу без правил".

Также хакеры похищали сообщение европейских дипломатов о попытках России подорвать Украину. В частности, в ЕС говорили о том, что аннексированный Крым превратился в "горячую зону, где Россия уже могла разместить ядерные боеголовки".

Говорилось в сообщениях и о трудностях в отношениях ЕС и США во времена администрации Трампа.

В Белом доме не прокомментировали информацию о хакерской атаке.

В ЕС распространили заявление, что знают о потенциальной утечке и активно расследуют инцидент.

В то же время европейские чиновники утверждают, что хакерам не удалось заполучить информацию, которая обозначена как конфиденциальная и тайная.

Ряд других организаций, в частности ООН, также пострадали от хакерских атак и уже усилили свою кибербезопасность.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 декабря, 2018 среда

больше новостей

19 декабря, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать