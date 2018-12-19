Греция выдаст Франции российского хакера
19 декабря, 2018, 17:42
Верховный суд Греции принял решение о выдаче Франции россиянина Александра Винника, возглавлявшего биржу криптовалюты и подозреваемого в отмывании денег
Суд принял решение об экстрадиции во Францию россиянина Александра Винника, который возглавлял биткоин-биржу BTC-e и подозревается в отмывании денег, сообщает Укринформ.
Во Франции Винника обвиняют в том, что он обманул более 100 человек в шести городах в период с 2016-го по 2018 год
Винника арестовали в июле 2017 года в греческом городе Халкидики. В октябре 2017-го суд одобрил запрос на экстрадицию подозреваемого в Москву, ранее удовлетворив аналогичный запрос США.
Но теперь принято решение, что россиянина следует экстрадировать во Францию, поскольку Париж подал европейский ордер на арест, предусматривающий более прямую процедуру.
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