Греция выдаст Франции российского хакера

19 декабря, 2018, 17:42

Верховный суд Греции принял решение о выдаче Франции россиянина Александра Винника, возглавлявшего биржу криптовалюты и подозреваемого в отмывании денег

Суд принял решение об экстрадиции во Францию россиянина Александра Винника, который возглавлял биткоин-биржу BTC-e и подозревается в отмывании денег, сообщает Укринформ.

Во Франции Винника обвиняют в том, что он обманул более 100 человек в шести городах в период с 2016-го по 2018 год

Винника арестовали в июле 2017 года в греческом городе Халкидики. В октябре 2017-го суд одобрил запрос на экстрадицию подозреваемого в Москву, ранее удовлетворив аналогичный запрос США.

Но теперь принято решение, что россиянина следует экстрадировать во Францию, поскольку Париж подал европейский ордер на арест, предусматривающий более прямую процедуру.