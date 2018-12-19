Госдеп США одобрил продажу Турции ракетных комплексов Patriot
По данным Пентагона, Анкара намерена приобрести 80 ракет Patriot и 60 других ракет, а также сопутствующее оборудование, сообщает DW.
Сообщение о возможности продажи комплексов направлено в Конгресс США.
В сообщении отмечается, что Турция будет использовать Patriot для укрепления своего потенциала противоракетной обороны, защиты своей территориальной целостности и сдерживания региональных угроз.
"Предлагаемая продажа увеличит оборонные возможности турецких военных для защиты от вражеской агрессии и защиты союзников НАТО, которые могут обучать и действовать в пределах границ Турции", - говорится в сообщении.
В США считают, что предлагаемая сделка не изменит базовый военный баланс в регионе.
Напомним, в марте стало известно, что Турция купила в России зенитно-ракетные комплексы С-400. Тогда в Госдепе США заявили, что Турция не может покупать вооружение, несовместимое с оружием НАТО.
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