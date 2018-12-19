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Госдеп США одобрил продажу Турции ракетных комплексов Patriot


фото: AP Photo
Госдепартамент США одобрил продажу Турции ракетных комплексов Patriot на общую сумму 3,5 миллиарда долларов

По данным Пентагона, Анкара намерена приобрести 80 ракет Patriot и 60 других ракет, а также сопутствующее оборудование, сообщает DW.

Сообщение о возможности продажи комплексов направлено в Конгресс США.

В сообщении отмечается, что Турция будет использовать Patriot для укрепления своего потенциала противоракетной обороны, защиты своей территориальной целостности и сдерживания региональных угроз.

"Предлагаемая продажа увеличит оборонные возможности турецких военных для защиты от вражеской агрессии и защиты союзников НАТО, которые могут обучать и действовать в пределах границ Турции", - говорится в сообщении.

В США считают, что предлагаемая сделка не изменит базовый военный баланс в регионе.

Напомним, в марте стало известно, что Турция купила в России зенитно-ракетные комплексы С-400. Тогда в Госдепе США заявили, что Турция не может покупать вооружение, несовместимое с оружием НАТО.

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