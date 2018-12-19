Горбач: Украина сможет разорвать соглашение с РФ по Азову, когда пригласит корабли НАТО

19 декабря, 2018, 21:36

Захват украинских кораблей нарушает не только соглашение с россиянами по Азову, но и международную конвенцию о свободе судоходства

Об этом в программе "Вердикт" с Сергеем Руденко на Еспресо.TV рассказал политический аналитик Владимир Горбач.

"Если бы мы это соглашение от 2003 года с россиянами по Азову разорвали раньше, то мы были бы в другой ситуации. Мы могли бы сказать, что Россия нарушает международное морское право на этой территории. Но даже сейчас мы видим, что россияне нарушают международное морское право. Захват наших кораблей нарушает не только соглашение с россиянами по Азову, но и конвенцию о свободе судоходства. Сейчас, когда Россия нарушила этот договор, она сделала его ничтожным, потом будет время, чтобы его формально прекратить", - сказал Горбач

По его словам, это может быть полезным тогда, когда Украина пригласит корабли НАТО в свои порті. Поскольку при этом соглашении, действующем сейчас, только военные корабли Украины и России могут заходить в порты на Азове.