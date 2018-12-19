Где в ЕС молодые люди дольше всего живут с родителями. Инфографика

19 декабря, 2018, 10:18

Парни чаще остаются с родителями, чем девушки. А самая независимая молодежь - на севере Европы

Об этом говорится в отчете агентства Eurostat .

Согласно статистике, в Евросоюзе двое из трех молодых людей (68,2%) в возрасте от 16 до 29 лет живут вместе с родителями.

По состоянию на 2017 год юноши и мужчины чаще остаются с родителями, чем девушки и женщины: 73,3% по сравнению с 62,9% в прошлом, и эта пропорция более или менее присуща почти всем странам ЕС.

Больше всего молодых мужчин, проживающих с родителями - в Хорватии (93,1%), Словакии (89,2%), Италии (88,3%), и на Мальте (87%).

Также на Мальте проживает больше и "домашних" девушек - 82,4%, немного меньше их в Хорватии - 82,3%.

В этом плане самые большие гендерные разрывы в Болгарии (19,3%) и Румынии (17,2%), тогда как низкие - в Испании (5,7%), Швеции (4,7%) и на Мальте (4, 6 %).



Наиболее независимые молодые люди живут на севере Европы: в Финляндии (40,8% мужчин и 30,1% женщин) и в Дании (39,5% мужчин и 31,9% женщин).