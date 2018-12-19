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Филантроп Сорос стал человеком года по версии Financial Times

Британская газета Financial Times назвала бизнесмена и филантропа Джорджа Сороса человеком года

Об этом сообщает газета Financial Times, передает УНИАН .

Редакция определяет человека года в зависимости от его достижений и ценностей, которые он пропагандирует в обществе.

Газета считает, что именно он больше всего повлиял на жизнь общества в 2018 году.

В издании отметили, что Сорос является флагманом либеральной демократии и открытого общества, находящегося в осаде со всех сторон - от России Владимира Путина до Америки Дональда Трампа.

Отметим, что более трех десятилетий Сорос боролся с авторитаризмом, расизмом и нетерпимостью, и, благодаря своей давней приверженности открытости, свободе СМИ и правам человека, он вызвал гнев авторитарных режимов по всему миру.

Свою благотворительную деятельность он начал в 1979 г., когда поддержал стремление чернокожей молодежи ЮАР учиться в университете Кейптауна. В 1980 году он оказывал финансовую поддержку диссидентам и организациям Восточной Европы.

Свой первый фонд Сорос создал в своей родной Венгрии в 1984 году.

В Украине в 1990 году был создан соросовский "Международный фонд "Возрождение".

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