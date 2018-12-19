Филантроп Сорос стал человеком года по версии Financial Times
Об этом сообщает газета Financial Times, передает УНИАН .
Редакция определяет человека года в зависимости от его достижений и ценностей, которые он пропагандирует в обществе.
Газета считает, что именно он больше всего повлиял на жизнь общества в 2018 году.
В издании отметили, что Сорос является флагманом либеральной демократии и открытого общества, находящегося в осаде со всех сторон - от России Владимира Путина до Америки Дональда Трампа.
Отметим, что более трех десятилетий Сорос боролся с авторитаризмом, расизмом и нетерпимостью, и, благодаря своей давней приверженности открытости, свободе СМИ и правам человека, он вызвал гнев авторитарных режимов по всему миру.
Свою благотворительную деятельность он начал в 1979 г., когда поддержал стремление чернокожей молодежи ЮАР учиться в университете Кейптауна. В 1980 году он оказывал финансовую поддержку диссидентам и организациям Восточной Европы.
Свой первый фонд Сорос создал в своей родной Венгрии в 1984 году.
В Украине в 1990 году был создан соросовский "Международный фонд "Возрождение".
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