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ЕС предоставит Украине 50 млн евро на поддержку реформы децентрализации

Европейский Союз продолжает программу U-LEAD с Европой и предоставит Украине 50 млн евро на реализацию второй фазы программы децентрализации

Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития.

"До конца января 2019 года совместно с международными партнерами подготовим операционный план действий-2020 и предложим структуру Центрального офиса реформ. У нас много новых задач - в частности, обработка избирательного законодательства и картографические работы для моделирования процессов в областях", - подчеркнул вице-премьер, министр ведомства Геннадий Зубко.

По его словам, сейчас перед страной, органами центральной и местной власти, парламентом, органами местного самоуправления стоит ряд задач, выполнение которых приведет к реализации реформы децентрализации. Зубко добавил, что это будет свидетельствовать о формировании новой территориальной основы и проведения выборов в 2020 году уже на новой административно-территориальной карте Украины.

Вице-премьер заявил, что параллельно органы местного самоуправления, областной администрации и еще более 10 министерств должны продвигаться в формировании межрегионального уровня и их собственных территориальных структур.

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