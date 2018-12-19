Дело Гандзюк: в полиции ничего не знают об избиении активиста, сотрудничавшего с ВСК
19 декабря, 2018, 18:51
Полиция Херсонской области отреагировала заявление об избиении активиста, который помогал Временной следственной комиссии по делу активистки Ирины Гандзюк
Об этом сообщает полиция Херсонской области.
В полиции отметили, что проверили распространенную информацию и установили, что не получали никаких заявлений.
"Проверкой данной информации установлено, что в подразделения полиции Херсонской области заявлений по данному случаю не поступало", - отметили в полиции.
- Ранее сообщалось, что на Херсонщине избили активиста, который сотрудничал с Временной следственной комиссией, расследующей убийство Катерины Гандзюк.
- Напомним, 31 июля на Катерину Гандзюк у подъезда напал мужчина, который облил ее кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Врачи рассказали, что ожоги Гандзюк составляют 40% поверхности тела.
- 4 ноября 2018 около 12:30 на официальной странице группы поддержки Катерины Гандзюк появилась информация о ее смерти .
- Полиция переквалифицировала уголовное производство, по которому расследуется нападение на Катерину Гандзюк, на статью "Законченное убийство".
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