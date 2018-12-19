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Дело Гандзюк: в полиции ничего не знают об избиении активиста, сотрудничавшего с ВСК

Полиция Херсонской области отреагировала заявление об избиении активиста, который помогал Временной следственной комиссии по делу активистки Ирины Гандзюк

Об этом сообщает полиция Херсонской области.

В полиции отметили, что проверили распространенную информацию и установили, что не получали никаких заявлений.

"Проверкой данной информации установлено, что в подразделения полиции Херсонской области заявлений по данному случаю не поступало", - отметили в полиции.

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