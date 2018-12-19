Человечество потеряло $ 155 млрд из-за природных бедствий только в 2018 году

19 декабря, 2018, 09:43

В 2018 году сумма общих потерь из-за природных и техногенных катастроф сократилась более чем вдвое по сравнению с 2017 годом - с $ 350 млрд до $ 155 млрд

Об этом сообщается в отчете швейцарской перестраховочной компании Swiss Re, передает delo.ua .

Согласно отчету, уменьшились и страховые выплаты в связи с катастрофами. В этом году они составят - $ 79 млрд в 2018 году вместо $ 150 млрд в 2017 году.

Однако этот показатель превысил средний за 10 лет, который составил $ 71 млрд.

У страхователя отметили, что из суммы, выплаченной за 2018 год, $ 71 млрд идет на компенсацию убытков от природных бедствий, $ 8 млрд - на выплаты пострадавшим от техногенных катастроф.

В компании приводят информацию о количестве жертв различных катаклизмов, которое остается на одном уровне последние три года и составляет более 11 тыс. человек. В том числе землетрясение в Индонезии в сентябре унесло жизни более 3,5 тыс.чел.

Наиболее разрушительными с экономической точки зрения катастрофами 2018 года стали ураганы в Северной Америке, тайфуны и наводнения в Японии, а также лесные пожары в Калифорнии.