Бывший соратник Макрона получил деньги от российского олигарха, - СМИ

19 декабря, 2018, 15:49

Журналисты-расследователи сайта Mediapart заявили, что бывший работник охранной службы президентской партии Франции Венсан Крез получил почти 300 тысяч евро от российского миллиардера Искандера Махмудова

Часть денег Крез якобы передал фирмам, связанным с бывшим главой президентской охраны Александром Беналла, сообщает Радио Свобода .

По данным Mediapart, Махмудову (его состояние оценивается примерно в 6 млрд евро), принадлежит элитная недвижимость во Франции и других странах ЕС. В расследовании также говорится, что власти Испании и Германии подозревают миллиардера в связях с российской организованной преступностью.

Журналисты утверждают, что при получении перевода от Махмудова Крез еще числился сотрудником партии "Республика вперед!" президента Франции Эммануэля Макрона. До мая 2018 года он также был резервистом службы охраны Елисейского дворца.

"На счета фирмы Креза, со счета Махмудова в Монако в июне перевели 294 тысяч евро. Более половины этой суммы получили фирмы, связанные с Александром Беналлой, бывшим главой охраны президента Макрона. Его уволили с должности после громкого скандала, когда Беналла во время первомайского митинга в Париже, переодевшись в полицейского, бил протестующих", - говорится в расследовании.

Самого Креза уволили в июле 2018 года, когда стало известно, что вместе с Беналлой он также нелегально участвовал в разгоне митинга. Экс-охранник Макрона Беналла отрицает какую-либо связь с фирмами, получившими переводы от Креза. Сам фигурант расследования Mediapart отказался от комментариев.