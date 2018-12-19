Армению назвали страной года, так как она "не дала России повода для вмешательства"

19 декабря, 2018, 15:26

Британский журнал The Economist выбрал Армению страной 2018 года за то, что она "не дала России повода для вмешательства"

Об этом сообщает собственно The Economist .

Редакция отталкивалась от того, насколько страна изменилась за 2018 год.

Армению выбрали за демократические преобразования "без жертв", за то, что "не дали России повод для вмешательства" и за то, что достигли цели протестов после того, как президент Серж Саргсян пытался остаться у власти.

"Древнее и часто плохо управляемая государство, расположенное в неспокойном регионе имеет шанс на демократию и обновление", - отметили в издании.