Армению назвали страной года, так как она "не дала России повода для вмешательства"
19 декабря, 2018, 15:26
Британский журнал The Economist выбрал Армению страной 2018 года за то, что она "не дала России повода для вмешательства"
Об этом сообщает собственно The Economist .
Редакция отталкивалась от того, насколько страна изменилась за 2018 год.
Армению выбрали за демократические преобразования "без жертв", за то, что "не дали России повод для вмешательства" и за то, что достигли цели протестов после того, как президент Серж Саргсян пытался остаться у власти.
"Древнее и часто плохо управляемая государство, расположенное в неспокойном регионе имеет шанс на демократию и обновление", - отметили в издании.
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