За следующие 5 лет Украина должна отвечать критериям ЕС и НАТО, - Порошенко
18 декабря, 2018, 16:34
Через 5 лет Украина должна соответствовать критериям членства в Европейском Союзе и НАТО
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече со студентами и преподавателями Тернопольского университета, передает Еспресо.TV
"Мы должны подготовить за следующие 5 лет страну к членству в ЕС и НАТО", - подчеркнул президент.
Президент также отметил, что он предложил изменения в Конституцию, которые предусматривают вступление в ЕС и НАТО обязательствам президента, правительства и парламента.
Он отметил, что на последнем саммите НАТО 20 лидеров стран отметили, что дверь Североатлантического альянса открыта для Украины.
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