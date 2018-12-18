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За следующие 5 лет Украина должна отвечать критериям ЕС и НАТО, - Порошенко


фото: president.gov.ua
Через 5 лет Украина должна соответствовать критериям членства в Европейском Союзе и НАТО

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече со студентами и преподавателями Тернопольского университета, передает Еспресо.TV

"Мы должны подготовить за следующие 5 лет страну к членству в ЕС и НАТО", - подчеркнул президент.

Президент также отметил, что он предложил изменения в Конституцию, которые предусматривают вступление в ЕС и НАТО обязательствам президента, правительства и парламента.

Он отметил, что на последнем саммите НАТО 20 лидеров стран отметили, что дверь Североатлантического альянса открыта для Украины.

 

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