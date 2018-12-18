Япония впервые после Второй мировой вооружится авианосцами
Об этом сообщает AFP .
Переоборудование кораблей класса Izumo предусмотрено новым пятилетним планом защиты Японии. Согласно плану, Япония также приобретет десятки истребителей, чтобы противостоять военной мощи Китая.
Правительство премьер-министра Синдзо Абэ утверждает, что такие усилия необходимы, учитывая рост оборонных вызовов в регионе, в том числе напряженные отношения с Северной Кореей и "сильные опасения" военного усиления Китая.
"Мы обеспечим как количество, так и качество оборонной способности, необходимой для соответствия скоротечной среде безопасности", - заявил представитель правительства Йошихиде Суга.
В то же время такой шаг считают спорным, поскольку критики утверждают, что Токио отдаляется от привязанности к чисто оборонительным возможностям в соответствии с пацифистской конституцией Японии, принятой после Второй мировой войны. Однако в правительстве так не считают.
"Мы считаем, что это в пределах того, что разрешено конституцией", - заявил представитель правительства Йошихиде Суга.
Пятилетний план предусматривает, что к марту 2024 г. расходы на оборону составят 27,47 трлн иен ($244 млрд).
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