Япония впервые после Второй мировой вооружится авианосцами

18 декабря, 2018, 09:59

Япония переоборудует два корабля, которые могут нести вертолеты, под авианосцы, с которых будут взлетать истребители

Об этом сообщает AFP .

Переоборудование кораблей класса Izumo предусмотрено новым пятилетним планом защиты Японии. Согласно плану, Япония также приобретет десятки истребителей, чтобы противостоять военной мощи Китая.

Правительство премьер-министра Синдзо Абэ утверждает, что такие усилия необходимы, учитывая рост оборонных вызовов в регионе, в том числе напряженные отношения с Северной Кореей и "сильные опасения" военного усиления Китая.

"Мы обеспечим как количество, так и качество оборонной способности, необходимой для соответствия скоротечной среде безопасности", - заявил представитель правительства Йошихиде Суга.

В то же время такой шаг считают спорным, поскольку критики утверждают, что Токио отдаляется от привязанности к чисто оборонительным возможностям в соответствии с пацифистской конституцией Японии, принятой после Второй мировой войны. Однако в правительстве так не считают.

"Мы считаем, что это в пределах того, что разрешено конституцией", - заявил представитель правительства Йошихиде Суга.

Пятилетний план предусматривает, что к марту 2024 г. расходы на оборону составят 27,47 трлн иен ($244 млрд).