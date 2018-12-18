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Виктория Сюмар: Стоит наконец обустроить границу с Россией, как это предусмотрено проектом "Европейский вал" (видео)

Верховная Рада приняла за основу проект закона №6777 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно инженерно-технического обустройства и содержания государственной границы, прежде всего с государством-агрессором Российской Федерацией

Принятие законопроекта позволит завершить демаркацию границы и строительство тех сооружений, которые предусмотрены проектом "Европейский вал", инициированным правительством Арсения Яценюка: ограждений, пограничных знаков, просек, коммуникаций и других объектов пограничной инфраструктуры.

Об этом пишет пресс-служба НФ.

"Вместо того, чтобы завершить процесс обустройства государственной границы, вы сделали политический процесс по уничтожению одного из политиков (бывшего премьер-министра и инициатора обустройства границы инженерно-техническими средствами Арсения Яценюка, - ред.) Вы очень хорошие специалисты и понимаете, что стена реально строится", - заявила Сюмар во время выступления в сессионном зале, обращаясь к депутатам.

Она отметила, что следует завершить строительство тех сооружений, которые являются "Европейским валом".

"Да, это определенный вид работ и сооружений, которые должны помочь отслеживать нарушения государственной границы Украины", - отметила депутат.

Она также отметила, что главной и ключевой задачей украинской дипломатии является проведение демаркации границы, и обратила внимание еще на один важный, но спорный момент - решение вопросов с землей.

"Авторы законопроекта ко второму чтению должны дать ответ на вопрос, кто будет возмещать людям те земли, которые фактически попадут в государственную собственность, в собственность пограничников - те 50 метров, которые сегодня уже поделены, как паи. Это будут делать органы местного самоуправления? Каким образом, каков порядок возмещения людям тех земель, которые у них будут взяты?" - спросила Виктория Сюмар.

 

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