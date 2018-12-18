Во всех странах ЕС сократился спрос на легковые авто

18 декабря, 2018, 13:50

В Евросоюзе третий месяц подряд продолжается снижение количества регистраций новых легковых автомобилей

Об этом сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA).

Согласно данным ассоциации, в ноябре 2018 года спрос на легковые автомобили упал на 8%, (1,121 млн проданных авто), а все крупнейшие национальные рынки ЕС завершили ноябрь с отрицательной динамикой.

В частности, в Испании количество зарегистрированных авто снизилось на 12,6%, в Германии падение составило 9,9%, в Италии - 6,3%, во Франции - 4,7% и в Великобритании - 3%.

Больше всего новых автомобилей реализовано в Германии: там за месяц было продано 272 тыс. 674 легковых автомобилей.

Второе место занимает Франция, где в ноябре приобрели 171 тыс. 611 машин.

А третье место среди лидеров - за Великобританией с результатом 158 тыс. 639 проданных авто.

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Из популярных европейских производителей первое место традиционно занимает VW Group, которая продала на рынках ЕС 265 тыс. 814 авто (по сравнению с показателями ноября 2017 года меньше на 10,9%).

Второе место держит PSA Group с результатом 185 тыс. 71 проданный автомобиль, что на 5,8% меньше показателя годичной давности.

На третьем месте по количеству проданных автомобилей расположилась RENAULT Group - 115 тыс. 108 шт., сокращение составило 16%.

Впрочем сокращение спроса - явление последних трех месяцев. В целом за 11 месяцев 2018 года спрос на легковые автомобили в ЕС вырос на 0,8% по сравнению с прошлым годом, превысив 14 млн регистраций.

Активно машины покупали в Испании (+ 8%) и Франции (+ 4,7%) - там наблюдался устойчивый рост в период с января по ноябрь 2018 года. В то время как количество регистраций за тот же период упало в Италии (-3,5%) и Великобритании (-6,9%).