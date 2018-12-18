Во Франции "желтые жилеты" подожгли пункты платы за проезд по дорогам
18 декабря, 2018, 20:41
Во Франции "желтые жилеты" захватили пункты платы за проезд по платным автомагистралям и подожгли их
Об этом сообщает Reuters.
Оператор дорожного движения Франции Vinci Autoroutes заявил, что несколько перекрестков шоссе серьезно повреждены из-за протестов активистов. В частности, в пресс-службе компании заявили, что демонстрации проходят на 40 объектах сети.
В компании заявили, что водители должны быть максимально внимательными, когда подъезжают к воротам сбора платы и точкам доступа к автомагистралям из-за многочисленных пешеходов, которые блокируют пункты.
Напомним, движение "желтых жилетов" возникло в соцсетях. Распознать друг друга участники могут по желтому аварийном жилету.
- На фоне протестов "желтых жилетов" во Франции пророссийские аккаунты распространяют ложную информацию об акциях.
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- СБУ заявила, что протестами "желтых жилетов" во Франции руководят спецслужбы России. Спецслужбы Франции проверят влияние России на протесты.
- Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что протесты привели к "экономической катастрофе" .
- 10 декабря Президент Франции Эммануэль Макрона обратился к гражданам по поводу протестов так называемых желтых жилетов, которые выступают против повышения цен на топливо, экологического налога и экономической политики правительства в целом.
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