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Во Франции "желтые жилеты" подожгли пункты платы за проезд по дорогам

Во Франции "желтые жилеты" захватили пункты платы за проезд по платным автомагистралям и подожгли их

Об этом сообщает Reuters.

Оператор дорожного движения Франции Vinci Autoroutes заявил, что несколько перекрестков шоссе серьезно повреждены из-за протестов активистов. В частности, в пресс-службе компании заявили, что демонстрации проходят на 40 объектах сети.

В компании заявили, что водители должны быть максимально внимательными, когда подъезжают к воротам сбора платы и точкам доступа к автомагистралям из-за многочисленных пешеходов, которые блокируют пункты.

Напомним, движение "желтых жилетов" возникло в соцсетях. Распознать друг друга участники могут по желтому аварийном жилету.

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