Великобритания проводит проверку пропагандистских программ двух российских телеканалов

18 декабря, 2018, 11:27

Британский медиарегулятор Ofcom проверяет программы, которые транслируются в Балтии двумя российскими телеканалами "НТВ Мир" и "РЕН ТВ", на наличие пропаганды

Об этом сообщает Sky News .

В издании отмечают, что информация о пропаганде поступила от министерства иностранных дел Латвии. Речь идет о программах от 2 и 3 апреля 2018 года, посвященных отравлению в Солбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В МИД добавили, что материалы, которые появляются в эфире Russia Today, имеют пропагандистский характер.

"Эти российские телеканалы, которые вещают в нашей стране, является неприкрытой пропагандой", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, "НТВ Мир" и "Рен ТВ" могут передавать программы по России в пределах Европейского Союза благодаря лицензиям Ofcom, принадлежащим компании Baltic Media Alliance Ltd, зарегистрированной по адресу в центре Лондона. По словам исполнительного директора компании, Маргуса Мерима, оба канала делают акцент на темах, связанных с развлечениями и культурой.