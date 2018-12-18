Великобритания проводит проверку пропагандистских программ двух российских телеканалов
Об этом сообщает Sky News .
В издании отмечают, что информация о пропаганде поступила от министерства иностранных дел Латвии. Речь идет о программах от 2 и 3 апреля 2018 года, посвященных отравлению в Солбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В МИД добавили, что материалы, которые появляются в эфире Russia Today, имеют пропагандистский характер.
"Эти российские телеканалы, которые вещают в нашей стране, является неприкрытой пропагандой", - говорится в сообщении.
Как отмечает издание, "НТВ Мир" и "Рен ТВ" могут передавать программы по России в пределах Европейского Союза благодаря лицензиям Ofcom, принадлежащим компании Baltic Media Alliance Ltd, зарегистрированной по адресу в центре Лондона. По словам исполнительного директора компании, Маргуса Мерима, оба канала делают акцент на темах, связанных с развлечениями и культурой.
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-