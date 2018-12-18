В российском Пскове при храме РПЦ детей будут учить стрелять и молиться

18 декабря, 2018, 10:33

В Пскове при Свято-Троицком кафедральном соборе открылся военно-патриотический клуб "Кремлевская дружина", где детей будут учить стрелять и выживать в экстремальных условиях

Об этом сообщили на сайте Псковской епархии.

Отмечается, что в клуб примут детей в возрасте от 10 до 17 лет. Далее их разделят на три возрастные группы: "Стрижи" 10-12 лет ", Соколы" 13-15 лет и "Барсы" 16-17 лет.

Священнослужители и представитель бригады специального назначения 76-й дивизии ВДВ будут их наставниками. Кроме стрелковой и экстремальной подготовки, подростков научат основам православия и церковного пения.