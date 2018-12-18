18 декабря, 2018, 14:42

В аннексированном Севастополе день начался с попытки захвата "прокуратуры"

Об этом сообщают "Новости Крыма".

Около 300 человек - спортсменов, бывших арендаторов, сотрудников - требуют от "прокурора" открытия крупнейшего торгового центра "Муссон".

Он все еще закрыт из-за старого иска ведомства, представленного для устранения нарушений пожарной безопасности. Они давно устранены, но ТЦ все не может начать работу.

Две недели назад активисты написали коллективное обращение в адрес "прокурора" с просьбой инициировать отмену обеспечительных мер, наложенных судом.