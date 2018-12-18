В оккупированном Севастополе 300 человек штурмуют "прокуратуру"
18 декабря, 2018, 14:42
В аннексированном Севастополе день начался с попытки захвата "прокуратуры"
Об этом сообщают "Новости Крыма".
Около 300 человек - спортсменов, бывших арендаторов, сотрудников - требуют от "прокурора" открытия крупнейшего торгового центра "Муссон".
Он все еще закрыт из-за старого иска ведомства, представленного для устранения нарушений пожарной безопасности. Они давно устранены, но ТЦ все не может начать работу.
Две недели назад активисты написали коллективное обращение в адрес "прокурора" с просьбой инициировать отмену обеспечительных мер, наложенных судом.
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