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В оккупированном Севастополе 300 человек штурмуют "прокуратуру"

В аннексированном Севастополе день начался с попытки захвата "прокуратуры"

Об этом сообщают "Новости Крыма".

Около 300 человек - спортсменов, бывших арендаторов, сотрудников - требуют от "прокурора" открытия крупнейшего торгового центра "Муссон".

Он все еще закрыт из-за старого иска ведомства, представленного для устранения нарушений пожарной безопасности. Они давно устранены, но ТЦ все не может начать работу.

Две недели назад активисты написали коллективное обращение в адрес "прокурора" с просьбой инициировать отмену обеспечительных мер, наложенных судом.

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