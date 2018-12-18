В некоторых районах Киева будут отключать воду. график
18 декабря, 2018, 13:39
В Киеве, в связи с плановыми ремонтами на сетях централизованного водоснабжения, будут отключать воду
Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".
Отмечается, что воду в период с 18 по 28 декабря будут отключать поочередно на около 20 улицах столицы. Также обнародованы адреса и график отключений водоснабжения.
- Напомним, в Киеве с 14 ноября установлены новые тарифы на услуги по централизованному снабжению холодной воды и отвода холодной и горячей воды.
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