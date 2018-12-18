В Национальном цирке Украины премьера новогодней рождественской сказки

18 декабря, 2018, 12:45

Европейская программа, которая соединила в себе синтез света, волшебных мелодий, игривых фонтанов и лучшие цирковые номера

Потрясающее шоу "Капли живой воды"! В Национальном цирке Украины новая премьера новогодней рождественской сказки. Европейская программа, которая соединила в себе синтез света, волшебных мелодий, игривых фонтанов и лучшие цирковые номера.

"У нас собраны все цирковые жанры плюс новейшие технологии. К цирковым жанрам мы добавляем свет, звук, лазеры и, конечно же, фонтаны! У нас сказка "Капли живой воды". Мы вместе со зрителем, вместе с нашими детьми будем собирать капли воды, для того чтобы оживить новогоднюю елку", представляет премьеру Иван Швец, директор программы "Капли живой воды".

"Капли живой воды" - это тщательно отработанное шоу. Здесь все продумано до мелочей. Стадион пылает в лучах волшебных капель. А на глазах детей просто происходит новогоднее чудо. Арена цирка была забита почти до отказа. Первая премьера и первые эмоции зрителей.

"Самое замечательное, что можно было придумать. В зале очень приятно находиться. В нашем цирке стали появляться очень красивые, молодые лица. Это очень приятно", - делится эмоциями киевлянка Регина.

Самые приятные эмоции и у детей. Поэтому директор Иван Швец еще раз приглашает родителей и малышей посетить новое шоу: "Приглашаем всех на главную цирковую елку Украины! Приходите за вашими мечтами, они здесь сбываются! "

Национальный цирк уже много десятилетий остается любимым местом отдыха детей и взрослых. Здесь всегда царит атмосфера дружбы, веселья и новых приключений. Программа "Капли живой воды" продлится до 13 января.