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В Лос-Анджелесе грабители ворвались в дом Тарантино, когда он был дома


фото: variety
В американском Лос-Анджелесе обокрали дом режиссера Квентина Тарантино

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как сообщает издание, двое мужчин проникли около полуночи в дом режиссера. Полицейские предполагают, что они пробрались, вероятно, через окно.

В то же время Тарантино находился дома и случайно "столкнулся с ними". Однако им удалось похитить драгоценности и другое имущество. Издание не сообщает сумму ущерба.

The Hollywood Reporter уточняет, что злоумышленники скрылись до приезда полиции. В результате инцидента никто не пострадал.

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