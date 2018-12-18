В Лос-Анджелесе грабители ворвались в дом Тарантино, когда он был дома
18 декабря, 2018, 09:23
В американском Лос-Анджелесе обокрали дом режиссера Квентина Тарантино
Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Как сообщает издание, двое мужчин проникли около полуночи в дом режиссера. Полицейские предполагают, что они пробрались, вероятно, через окно.
В то же время Тарантино находился дома и случайно "столкнулся с ними". Однако им удалось похитить драгоценности и другое имущество. Издание не сообщает сумму ущерба.
The Hollywood Reporter уточняет, что злоумышленники скрылись до приезда полиции. В результате инцидента никто не пострадал.
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