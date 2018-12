В Лондоне россиянин с именем, фамилией и возрастом как у советника Путина Суркова руководил фирмой звукозаписи

18 декабря, 2018, 11:35

Тезка и однофамилец куратора боевиков на Донбассе, советника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова оказался руководителем студии звукозаписи в Лондоне Johnny Boy Records в 2016-2017 году

Об этом сообщает издание "Открытые медиа" .

По данным британского реестра Companies House, человек по имени МСVlad Surkov руководил студией с июля 2016 по ноябрь 2017 года. Основатель компании - продюсер Джон Равенхолл, который в 90-х годах участвовал в выпуске диска Скэтмэн Джона Sorry Seems To Be The Hardest Word, а в 2010-х выпускал альбомы новозеландского певца Гленна Айткен. Приставку МС обычно используют реперы. Это значит "церемонимейстер" - master of ceremonies.

По данным реестра, Влад Сурков МСVlad Surkov имеет гражданство РФ, родился в сентябре 1964 года (Владислав Сурков родился 21 сентября 1964 г.), живет в центре Москвы.

Советник Путина Владислав Сурков неоднократно был замечен в сотрудничестве с рок-музыкантами, увлекается рэпом и называл российского рэпера Оксимирона "классиком отечественной поэзии".

При этом с 2014 года Сурков находится под санкциями ЕС, то есть не имеет права въезжать в страны ЕС и осуществлять там какую-либо деятельность. Правда, журналисты утверждали, что Сурков обходил запреты. Однако СМИ сообщали, что в мае 2016 Сурков посетил гору Афон в Греции, хотя сам он это отрицал. Но, по данным российского издания "Интерфакс", в октябре 2016 Сурков приехал в Берлин на встречу лидеров стран "нормандской четверки" несмотря санкции.