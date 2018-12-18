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В Киеве появилась улица генерала Воробьева, который отказался посылать войска против Майдана

В Соломенском районе улицу Курскую переименовали в улицу генерала Воробьева

Соответствующее решение приняла Киевская городская государственная администрация.

В пресс-службе КГГА отмечается, что такое решение будет способствовать чествованию памяти выдающегося украинского военнослужащего, генерал-полковника, кандидата исторических наук.

Геннадий Воробьев родился в 1961 году и всю жизнь посвятил служению Украине В 1982 году он окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище им. Фрунзе.

С 18 ноября 2009-го по 17 января 2014 года он был командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Во время кровавых событий на Евромайдане Воробьев отказался посылать силовиков против активистов.

С 16 февраля 2014 Геннадий Воробьев был назначен первым заместителем начальника Генерального штаба ВСУ и более двух лет провел в зоне АТО.

Умер скоропостижно в своем кабинете 11 февраля 2017 года.

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