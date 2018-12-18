В Карпатах уже в третий раз пройдут Дни украинского кино

18 декабря, 2018, 10:46

23-25 декабря в Карпатах уже в третий раз будут проходить Дни украинского кино

Важность этого события трудно переоценить, ведь жители поселков, где нет кинотеатров, смогут бесплатно посмотреть нынешние украинские премьеры.

В этом году география кинофестиваля расширяется, и Дни украинского кино пройдут в Верховине, Косово и Снятине.

Это настоящий праздник для ценителей украинского кинематографа, ведь покажут такие фильмы как: "Дикое поле", "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила", "Водитель свадьбы" и "Легенда Карпат". После просмотра зрители смогут пообщаться с представителями творческих групп, которые работали над кинокартинами. Специальный гость Дней украинского кино - Олег Москаленко, исполнитель главной роли в фильме "Дикое поле", который приоткроет завесу закулисья и расскажет, как съемки в фильме повлияли на его жизнь.

В прошлом году фестиваль в Верховине дал старт показаниям украинского кино в городках и селах без кинотеатров по всей Украине.

Инициатор проекта - глава Комитета по вопросам культуры и духовности, народный депутат Украины Николай Княжицкий

Соорганизаторы: МКФ "Молодисть" и ОО "Всеукраинский демократический форум",

Мероприятие проходит при поддержке Министерства информационной политики, Государственного агентства Украины по вопросам кино, Ивано-Франковской ОГА, Верховинского районного совета и администрации.

Информационный партнер - телеканал "Еспресо".