В горах Марокко обнаружили тела туристок с порезанными шеями

18 декабря, 2018, 11:58

В горах Марокко нашли мертвыми двух скандинавских туристок с порезами на шеях

Об этом сообщает BBC-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

У поселка Имлил на горном хребте Большой Атлас, недалеко от самой высокой вершины Северной Африки - горы Тубкаль, нашли оба тела.

Имена мертвых туристок, которые являются гражданками Дании и Норвегии, пока не называют.

В МВД Марокко отметили, что ведется расследование смерти обоих туристок.