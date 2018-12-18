В горах Марокко обнаружили тела туристок с порезанными шеями
18 декабря, 2018, 11:58
В горах Марокко нашли мертвыми двух скандинавских туристок с порезами на шеях
Об этом сообщает BBC-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.
У поселка Имлил на горном хребте Большой Атлас, недалеко от самой высокой вершины Северной Африки - горы Тубкаль, нашли оба тела.
Имена мертвых туристок, которые являются гражданками Дании и Норвегии, пока не называют.
В МВД Марокко отметили, что ведется расследование смерти обоих туристок.
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