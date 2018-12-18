В Донецке из-за дефицита зерна нет муки. В "ДНР" отмалчиваются
Об этом "Новостям Донбасса" сообщили местные жители.
В понедельник в сети "Первого республиканского супермаркета" пропала даже сравнительно дорогая российская мука "Макфа". Также муки нет в торговой сети "Семерочка" и в супермаркете "Молоко".
Подчеркивается, что за пределами Донецка муку найти можно. В частности, в Красногвардейском районе Макеевки есть мука по 25 рублей (10,5 гривен).
При этом пока никто из руководства "ДНР" ситуацию не прокомментировал. Известно, что 13 декабря "правительство ДНР" приняло постановление о закупках зерна в так называемый госрезерв. Планируется до 31 января закупить у местных сельхозпроизводителей 2 тысячи тонн зерна пшеницы.
Донецкая компания "Атлант-Донбасс" (производитель хлеба и муки) в своем пресс-релизе отмечает, что с сентября 2018 года имеет "существенные трудности в приобретении муки".
По сообщениям от поставщиков муки, данная ситуация вызвана дефицитом продовольственного зерна пшеницы на подконтрольной "ДНР" территории, поскольку производители (фермерские хозяйства и другие) считают невыгодным продавать зерно по ценам, которые сложились за первые три квартала 2018 года.
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