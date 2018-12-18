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В Донецке из-за дефицита зерна нет муки. В "ДНР" отмалчиваются


фото: twitter/Hy_Donetsk
Во многих магазинах Донецка отсутствует пшеничная мука, из магазинов исчезла даже сравнительно дорогая российская мука

Об этом "Новостям Донбасса" сообщили местные жители.

В понедельник в сети "Первого республиканского супермаркета" пропала даже сравнительно дорогая российская мука "Макфа". Также муки нет в торговой сети "Семерочка" и в супермаркете "Молоко".

Подчеркивается, что за пределами Донецка муку найти можно. В частности, в Красногвардейском районе Макеевки есть мука по 25 рублей (10,5 гривен).

При этом пока никто из руководства "ДНР" ситуацию не прокомментировал. Известно, что 13 декабря "правительство ДНР" приняло постановление о закупках зерна в так называемый госрезерв. Планируется до 31 января закупить у местных сельхозпроизводителей 2 тысячи тонн зерна пшеницы.

Донецкая компания "Атлант-Донбасс" (производитель хлеба и муки) в своем пресс-релизе отмечает, что с сентября 2018 года имеет "существенные трудности в приобретении муки".

По сообщениям от поставщиков муки, данная ситуация вызвана дефицитом продовольственного зерна пшеницы на подконтрольной "ДНР" территории, поскольку производители (фермерские хозяйства и другие) считают невыгодным продавать зерно по ценам, которые сложились за первые три квартала 2018 года.

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