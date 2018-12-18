В Черкасской области состоялся конкурс детских рисунков “Мирная Украина”

18 декабря, 2018, 10:05

Конкурс основан Благотворительным фондом мецената Людмилы Русалиной “Разом”. Жюри поступило более тысячи уникальных художественных работ

Аисты, солнце, радуга! И никакой войны! Таким видят будущее Украины дети Черкасской области. Более тысячи уникальных художественных работ о маме, папе, родном крае поступило в рамках конкурса "Мирная страна", который основан Благотворительным фондом мецената Людмилы Русалиной "Разом".

"И это такие светлые, такие радостные, такие с детской мечтой, с детской душой работы! Глядя на них действительно возникает уверенность, что очень скоро наша страна будет мирной, процветающей и именно такой, как ее изобразили наши дети ", - говорит меценат Людмила Русалина.

В составе профессионального жюри заслуженные художники Украины. Говорят, выбирать лучшие работы было крайне непросто. Ведь в каждом творении вложены искренняя детская душа и сердце.

"Искусство вообще поражает, а тем более детское. На порядки оно выше в какой-то степени, чем профессиональное искусство взрослых людей. Мы сталкиваемся с такой вещью, как искренность и непосредственность, чистота!", - делится впечатлениями член жюри, Заслуженный художник Украины Виктор Олексенко.

"Я нарисовала аиста и думаю, что просто многие эту птицу любят. Любят дети. Когда они видят аиста - для них эта птица символ свободы, символ мира", рассказывает о своей работе участник конкурса Алина Грибенко.

Конкурс прошел в три этапа. На последнем из 130 картин жюри выбрало 30 победителей в двух возрастных категориях. Лучшие из них на сцене Черкасского дома культуры имени Ивана Кулика! От Людмилы Русалиной юные мастера кисти и карандашей получают награды и "стипендии" - для дальнейшего развития своих талантов. Самыми активными стали художники из Черкасс, Умани, Смелы и Звенигородки.

"Когда я пересматривала эти рисунки - у меня слезы в глазах стояли. Потому что такая эмоция у детей, такое желание, чтобы был мир, чтобы была радость! ", - подводит итоги конкурса Людмила Русалина.

В завершение участников конкурса, их родителей и учителей ждал праздничный концерт. И вручение подарков.