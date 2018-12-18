В 2018 году убиты 80 журналистов - "Репортеры без границ"

18 декабря, 2018, 09:45

По меньшей мере 80 журналистов убили в этом году в период до 1 декабря из-за их профессиональной деятельности

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

В отчете говорится, что более половины журналистов, то есть 49 человек, убили целенаправленно из-за их профессиональной деятельности.

В США погибли 6 журналистов, 4 из них - во время нападения на местную газету Capital Gazette в штате Мэриленд.

"Репортеры без границ" также сообщили о 36 журналистах, погибших за пределами кризисных регионов мира. В частности, в Мексике большинство из журналистов писали о коррупции и наркопреступности.

Из 348 представителей СМИ, которые сейчас находятся за решеткой, более половины оказалась в заключении в пяти странах: Китае, Египте, Турции, Иране и Саудовской Аравии.

"Репортеры без границ" сообщили, что около 150 из заключенных не являются профессиональными журналистами. В частности, в Китае можно попасть за решетку просто за пост в соцсети.

В отчете также критиковали ситуацию в Саудовской Аравии и недавнее убийство журналиста Джамаля Хашогги.

По данным "Репортеров без границ" в 2017 году, не менее 65 работников СМИ во всем мире погибли в связи со своей журналистской деятельностью.