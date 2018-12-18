Усик проиграл гольфисту в борьбе за престижный титул
18 декабря, 2018, 09:19
Украинский боксер Александр Усик уступил в голосовании за звание лучшего зарубежного спортсмена мира 2018 года по версии BBC
Об этом сообщает BBC .
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Александр Усик уступил в голосовании за звание лучшего зарубежного спортсмена года по версии BBC.
Победу одержал итальянский гольфист Франческо Молинари. Также на награду претендовали американская гимнастка Симоне Байлс и чешская сноубордистка Эстер Ледецки.
Александр Усик в 2018 году стал абсолютным чемпионом мира по боксу и выиграл Всемирную боксерскую суперсерию. Также украинец защитил свои титулы в поединке против британца Тони Беллью.
- Напомним, Александра Усика назвали лучшим боксером мира 2018 года по версии Sports Illustrated.
- Украинец Анатолий Ломаченко признан лучшим тренером мира по боксу 2018 года.
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