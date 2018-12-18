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Усик проиграл гольфисту в борьбе за престижный титул


фото: tribuna.com
Украинский боксер Александр Усик уступил в голосовании за звание лучшего зарубежного спортсмена мира 2018 года по версии BBC

Об этом сообщает BBC .

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Александр Усик уступил в голосовании за звание лучшего зарубежного спортсмена года по версии BBC.

Победу одержал итальянский гольфист Франческо Молинари. Также на награду претендовали американская гимнастка Симоне Байлс и чешская сноубордистка Эстер Ледецки.

Александр Усик в 2018 году стал абсолютным чемпионом мира по боксу и выиграл Всемирную боксерскую суперсерию. Также украинец защитил свои титулы в поединке против британца Тони Беллью.

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