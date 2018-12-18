 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украина заняла 65 место в мировом рейтинге гендерного равенства


фото: cherkassy-rda
Украина занимает 65 место из 149 в рейтинге соблюдения гендерного равенства

Исследование проводил Всемирный экономический форум.

Украина расположилась между Венесуэлой и Македонией. Польша заняла 42 место, Беларусь - 28, а Румыния - 63. РФ занимает 75 место.

Пятерка лидеров состоит из:

  1. Исландии
  2. Норвегии
  3. Швеции
  4. Финляндии
  5. Никарагуа

Замыкают рейтинг Ирак, Пакистан и Йемен.

Всемирный экономический форум представил отдельные рейтинги соблюдения гендерного равенства в различных сферах жизни. В сфере экономики и образования Украина заняла довольно передовые позиции (28 и 26 строчки соответственно), а вот в сфере здоровья - 56. Политическая сфера стала той, где Украина заняла свою худшую позицию - 105 место.

Отметим, что Правительство разработало план из 7 шагов для преодоления гендерного неравенства.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 декабря, 2018 вторник

больше новостей

18 декабря, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать