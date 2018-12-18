Украина заняла 65 место в мировом рейтинге гендерного равенства

18 декабря, 2018, 15:12

Украина занимает 65 место из 149 в рейтинге соблюдения гендерного равенства

Исследование проводил Всемирный экономический форум.

Украина расположилась между Венесуэлой и Македонией. Польша заняла 42 место, Беларусь - 28, а Румыния - 63. РФ занимает 75 место.

Пятерка лидеров состоит из:

Исландии Норвегии Швеции Финляндии Никарагуа

Замыкают рейтинг Ирак, Пакистан и Йемен.

Всемирный экономический форум представил отдельные рейтинги соблюдения гендерного равенства в различных сферах жизни. В сфере экономики и образования Украина заняла довольно передовые позиции (28 и 26 строчки соответственно), а вот в сфере здоровья - 56. Политическая сфера стала той, где Украина заняла свою худшую позицию - 105 место.

Отметим, что Правительство разработало план из 7 шагов для преодоления гендерного неравенства.