Украина заняла 65 место в мировом рейтинге гендерного равенства
18 декабря, 2018, 15:12
Украина занимает 65 место из 149 в рейтинге соблюдения гендерного равенства
Исследование проводил Всемирный экономический форум.
Украина расположилась между Венесуэлой и Македонией. Польша заняла 42 место, Беларусь - 28, а Румыния - 63. РФ занимает 75 место.
Пятерка лидеров состоит из:
- Исландии
- Норвегии
- Швеции
- Финляндии
- Никарагуа
Замыкают рейтинг Ирак, Пакистан и Йемен.
Всемирный экономический форум представил отдельные рейтинги соблюдения гендерного равенства в различных сферах жизни. В сфере экономики и образования Украина заняла довольно передовые позиции (28 и 26 строчки соответственно), а вот в сфере здоровья - 56. Политическая сфера стала той, где Украина заняла свою худшую позицию - 105 место.
Отметим, что Правительство разработало план из 7 шагов для преодоления гендерного неравенства.
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