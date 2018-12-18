Украина восстанавливает речное судоходство с Беларусью

18 декабря, 2018, 17:27

Украина и Беларусь договорились о возобновлении речного судоходства между государствами

Соответствующий документ ГП Администрация морских портов Украины (АМПУ) и Белтопенерго подписали 17 декабря, передает Лига Бизнес .

В пресс-релизе отмечается, что цель проекта - развитие логистики, перевозки грузов речным транспортом между двумя странами и привлечения новых грузопотоков в морские порты Украины.

Администрация морских портов Украины рассмотрит возможность проведения дноуглубительных работ на судоходных путях реки Днепр. Белорусская сторона, в свою очередь, предоставит информацию о планируемых объемах перевалки, параметрах судов и о сроках строительства порта на границе с Украиной - в Нижних Жарах (Гомельская область, Беларусь).

Ожидается, что этот проект будет способствовать улучшению судоходства на реках Днепр и Припять.