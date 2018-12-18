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Украина не сможет выполнить все обязательства перед МВФ в предвыборный период. - экономист

Украина не выполнит всех обязательств перед МВФ в предвыборный период, ведь депутаты начнут хотеть нравиться избирателям

Об этом заявил экономист и исполнительный директор Фонда Блейзера в Украине Олег Устенко в эфире программы "Про деньги с Александром Морщавкой", передает Еспресо.TV

"В столь шаткий предвыборный период будет трудно соблюдать обязательства. Например, мало кто инициирует продолжение повышения цены на газ. Все начнут хотеть нравиться избирателям. А увеличение цены на газ им не понравится", - отметил экономист.

Устенко добавил, что также вряд ли выполнят обещания по удерживанию дефицита госбюджета.

"Кто не согласится купить, условно, голоса избирателей, если у тебя есть возможность влиять на бюджет в середине года, несмотря на то, что он утвержден", - рассказал экономист.

Напомним, во вторник, 11 декабря, Украина получила макрофинансовую помощь от ЕС в размере 500 млн евро. Эти деньги пойдут на финансирование дефицита бюджета.

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