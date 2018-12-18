Украина до сих пор не получила от России информацию о состоянии трех раненых моряков
Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.
Денисова отметила, что только на словах знает о состоянии здоровья трех украинских раненых моряков.
"Мы до сих пор не имеем официальных справок о состоянии здоровья трех наших раненых в СИЗО "Матросская тишина". Все только на словах".
Омбудсмен обратилась в ФСБ для получения разрешения на посещение моряков. Ответа до сих пор нет.
Во время встречи с заместителем политического советника Посольства США Ту Нгуен Денисова отметила, что, согласно Женевской конвенции, статус украинских моряков - военнопленные, однако, Россия этого не признает и продолжает их удерживать в СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".
Отметим, что уже 10 захваченных Россией моряков заявили, что они военнопленные.
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, уведомили другую сторону. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- Впоследствии командование Военно-морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- Верховная Рада проголосовала за проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
- 28 ноября "суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряков.
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