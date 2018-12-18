Украина до сих пор не получила от России информацию о состоянии трех раненых моряков

18 декабря, 2018, 15:48

Украина до сих пор не имеет официальных справок о состоянии здоровья трех наших раненых, находящихся в СИЗО "Матросская тишина"

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Денисова отметила, что только на словах знает о состоянии здоровья трех украинских раненых моряков.

"Мы до сих пор не имеем официальных справок о состоянии здоровья трех наших раненых в СИЗО "Матросская тишина". Все только на словах".

Омбудсмен обратилась в ФСБ для получения разрешения на посещение моряков. Ответа до сих пор нет.

Во время встречи с заместителем политического советника Посольства США Ту Нгуен Денисова отметила, что, согласно Женевской конвенции, статус украинских моряков - военнопленные, однако, Россия этого не признает и продолжает их удерживать в СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

Отметим, что уже 10 захваченных Россией моряков заявили, что они военнопленные.