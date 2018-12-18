Ученые обнаружили самый удаленный объект Солнечной системы

18 декабря, 2018, 21:06

Группа астрономов обнаружила самый удаленный объект Солнечной системы, который до сих пор удавалось наблюдать

Об этом сообщает УНИАН .

Он называется 2018 VG18 и расположен на расстоянии 120 астрономических единиц от Солнца. Одна астрономическая единица равна средней длине расстояния от Земли до Солнца, то есть 150 млн километров. Астрономы называют новое открытое космическое тело Фараут. До сих пор считалось, что самым отдаленным объектом Солнечной системы была карликовая планета Эрида, расстояние до которой составляет 96 астрономических единиц.

Новый край света открыли ученые Скотт Шеппард из Института Карнеги, Дэвид Толен из Гавайского университета и Чад Трухилло из Университета Северной Аризоны. Они же в этом году подтвердили существование еще одной карликовой планеты в пределах нашей системы, которую назвали Гоблин. Ее открытие было интересно тем, что ученые заметили определенное отклонение в ее орбите.

Вероятно, это обусловлено гравитацией неизвестной до сих пор крупной планеты, которая вращается вокруг Солнца. Впрочем, ничего подобного у Фараут астрономы не заметили.

"Сейчас мы можем точно сказать, что 2018 VG18 чрезвычайно удаленный от Солнца объект. Мы можем назвать его примерный диаметр и цвет. Поскольку объект очень далеко, его движение по орбите очень медленное. Вероятно он делает один оборот вокруг Солнца за 1000 лет", - сказал Толен.

По яркости Фараута ученые установили, что его диаметр составляет примерно 500 километров. Объект, вероятно, имеет сферическую форму. А его розовый оттенок может указывать на то, что его поверхность покрыта льдом.