Ученые нашли самый удаленный объект Солнечной системы. Возможно, это карликовая планета

18 декабря, 2018, 11:24

Группа американских астрономов обнаружила наиболее удаленный из известных науке объект в Солнечной системе

Это астероид 2018 VG18, который находится на расстоянии в 120 раз большем, чем от Земли до Солнца, пишет ScienceAlert.

Астероид "Farout" или "дальний" находится на расстоянии 120 астрономических единиц - это первый известный объект в Солнечной системе, расположенный за отметкой в 100 астрономических единиц.

Расположение "дальнего".

Диаметр космического тела составляет 500 км, что позволяет отнести его к категории карликовых планет. Объект обнаружили ученые из института Карнеги, а также Гавайского и Калифорнийского университетов. Они считают, что поверхность астероида может быть покрыта льдом - об этом свидетельствует розовый свет, исходящий от космического тела.

Ранее та же группа астрономов обнаружила новую карликовую планету в Солнечной системе: за орбитой Плутона расположилась TG387. Она расположена в 80 раз дальше от Солнца, чем Земля. Небесное тело назвали "Гоблином". Гоблин находится на расстоянии 12 млрд км от Солнца - это в два раза дальше, чем Плутон.

Расположение "Гоблина".