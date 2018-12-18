Ученые нашли самый удаленный объект Солнечной системы. Возможно, это карликовая планета
Это астероид 2018 VG18, который находится на расстоянии в 120 раз большем, чем от Земли до Солнца, пишет ScienceAlert.
Астероид "Farout" или "дальний" находится на расстоянии 120 астрономических единиц - это первый известный объект в Солнечной системе, расположенный за отметкой в 100 астрономических единиц.
Диаметр космического тела составляет 500 км, что позволяет отнести его к категории карликовых планет. Объект обнаружили ученые из института Карнеги, а также Гавайского и Калифорнийского университетов. Они считают, что поверхность астероида может быть покрыта льдом - об этом свидетельствует розовый свет, исходящий от космического тела.
Ранее та же группа астрономов обнаружила новую карликовую планету в Солнечной системе: за орбитой Плутона расположилась TG387. Она расположена в 80 раз дальше от Солнца, чем Земля. Небесное тело назвали "Гоблином". Гоблин находится на расстоянии 12 млрд км от Солнца - это в два раза дальше, чем Плутон.
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