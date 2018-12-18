Турецкие истребители более ста раз за день нарушили воздушную границу Греции

18 декабря, 2018, 17:12

Турецкие истребители 107 раз за день нарушили воздушное пространство Греции

Об этом сообщает Ekathimerini.

"15 турецких истребителей в боевой готовности осуществили 107 нарушений воздушного пространства на северо-востоке, юго-востоке и в центре Эгейского региона, а также над островами Антропофагос и Макрониси на востоке Эгейского моря в понедельник после обеда", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению греческих военных, масштаб нарушений воздушного пространства Греции сопоставим с январем 2018 года, когда министр обороны Греции Камменос бросил венки в море у спорных островов Имиа, где в 1996 году в результате столкновений с турками погибли трое греческих военнослужащих.

Как отмечается, турецкие самолеты были перехвачены в соответствии с международными правилами.

Греческая сторона считает, что турецкие истребители начали нарушать воздушное пространство в Эгейском регионе в ответ на замечание в пятницу помощника государственного секретаря США по европейским и евразийским стран Веса Митчелла, который назвал Грецию "фантастическим союзником" и заявил, что Кипр имеет право на разработку собственных природных ресурсов, против чего выступает Анкара.