Турецкие истребители более ста раз за день нарушили воздушную границу Греции
Об этом сообщает Ekathimerini.
"15 турецких истребителей в боевой готовности осуществили 107 нарушений воздушного пространства на северо-востоке, юго-востоке и в центре Эгейского региона, а также над островами Антропофагос и Макрониси на востоке Эгейского моря в понедельник после обеда", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению греческих военных, масштаб нарушений воздушного пространства Греции сопоставим с январем 2018 года, когда министр обороны Греции Камменос бросил венки в море у спорных островов Имиа, где в 1996 году в результате столкновений с турками погибли трое греческих военнослужащих.
Как отмечается, турецкие самолеты были перехвачены в соответствии с международными правилами.
Греческая сторона считает, что турецкие истребители начали нарушать воздушное пространство в Эгейском регионе в ответ на замечание в пятницу помощника государственного секретаря США по европейским и евразийским стран Веса Митчелла, который назвал Грецию "фантастическим союзником" и заявил, что Кипр имеет право на разработку собственных природных ресурсов, против чего выступает Анкара.
- Напомним, в начале вресня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал Грецию начать дипломатические отношения "с чистого листа".
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