Трамп подписал указ о создании космического командования
Как отмечает AP, ключевой задачей космического командования будет продвижение военных операций в космосе, а также защита американских интересов в космосе.
BREAKING: President Trump issues order creating new space command to better advance the military's vast operations in space.- The Associated Press (@AP) 18 декабря 2018 г.
Согласно указу, Пентагону поручено создать космическое командование.
Как сообщает Голос Америки, данный шаг воссоздает Космическое командование США, которое существовало в 1985-2002 годах. В результате терактов 11 сентября его расформировали, чтобы можно было создать Северное командование США с ориентацией на защиту родины.
Так, несмотря на то, что Космическое командование ликвидировали, его функции продолжало выполнять Стратегическое командование США, а ВВС сохранили свою ведущую роль в космосе через Космическое командование ВВС.
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