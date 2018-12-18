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Трамп подписал указ о создании космического командования


фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования космическими войсками

Как отмечает AP, ключевой задачей космического командования будет продвижение военных операций в космосе, а также защита американских интересов в космосе.

Согласно указу, Пентагону поручено создать космическое командование.

Как сообщает Голос Америки, данный шаг воссоздает Космическое командование США, которое существовало в 1985-2002 годах. В результате терактов 11 сентября его расформировали, чтобы можно было создать Северное командование США с ориентацией на защиту родины.

Так, несмотря на то, что Космическое командование ликвидировали, его функции продолжало выполнять Стратегическое командование США, а ВВС сохранили свою ведущую роль в космосе через Космическое командование ВВС.

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