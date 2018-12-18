Си Цзиньпин заявил о полной победе над коррупцией в Китае
Об этом сообщает ВВС.
С высокой оценкой результатов борьбы с коррупцией глава КНР выступил на праздничном съезде партии по случаю 40-летия политики реформ и открытости. По мнению главы КНР, антикоррупционная кампания увенчалась "полной победой".
Также Си Цзиньпин отверг упреки Запада по поводу геополитических амбиций КНР.
"Несмотря на экономический рост, Китай никогда не будет стремиться к глобальной гегемонии и будет вносить свой вклад в общее будущее человечества", - подчеркнул китайский лидер.
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Пекин является "сторонником мира во всем мире" и защитником международного порядка". Однако Си добавил, что никто не может диктовать китайскому народу, как ему вести себя на международной арене.
Заявление китайского лидера прозвучало на фоне экономического противостояния между США и КНР.
На саммите "Большой двадцатки", который состоялся 30 ноября - 1 декабря в Аргентине президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин достигли временного "перемирия" в торговом противостоянии. США согласились отложить на 90 дней поднятие штрафных пошлин на китайские товары - с 1 января 2019 г. американские пошлины должны были вырасти с 10% до 25%. Кроме того, тогда Трамп сообщил, что и Китай согласился пойти на взаимные шаги.
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Лидеры двух стран договорились в течение этих трех месяцев не накладывать новых торговых ограничений и постараться достичь нового двустороннего торгового соглашения.
С начала июля Пекин и Вашингтон ввели взаимные пошлины на общую сумму более $100 млрд.
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